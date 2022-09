Vainqueur de l’US Open et nouveau N.1 mondial, Carlos Alcaraz promis à un avenir doré : «Je ne dois pas stagner»

C’était écrit ! Carlos Alcaraz était prêt à remporter son premier Grand Chelem et devenir, à 19 ans, le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. Vainqueur en quatre sets contre Casper Ruud, l’Espagnol a profité de ce sacre majeur mais n’a pas manqué de parler de son futur. « C’est quelque chose dont je rêvais depuis enfant, j’ai travaillé très, très dur pour y arriver, c’est difficile de trouver les mots, je ressens beaucoup d’émotions. J’ai pensé à ma maman et à mon grand-père. À beaucoup d’autres membres de ma famille qui n’ont pas pu venir. J'ai une marge de progression importante. Mon premier titre en Grand Chelem et la place de N.1 arrivent rapidement dans ma carrière. Je ne dois surtout pas stagner, et rester dans ma zone de confort. Je dois absolument progresser. Des majeurs, j'en veux d'autres ! Je veux absolument rester au sommet du tennis pendant de nombreuses semaines. Je vais continuer à travailler dur après ce tournoi extraordinaire. Je vais me battre. »

Notons que Rafael Nadal n’a pas tardé à féliciter son compatriote après son sacre à Flushing Meadows. « Félicitations pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de N.1. C’est l’aboutissement de ta première grande saison, je suis persuadé qu’il y en aura beaucoup d’autres », a tweeté l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.