Un nouveau pic de chaleur prévu en France, qu’en est-il en Belgique?

En France, le temps lundi sera très chaud sur un quart Sud-ouest avant une dégradation orageuse en soirée, prévoit Météo-France. Sur le Nord-Est, quelques grisailles seront présentes le matin. Des éclaircies se développeront au fil des heures. Le soleil fera de belles apparitions sur la façade est malgré la présence d’un voile nuageux par moments.

Les maximales atteindront 24 à 30 degrés au nord de la Seine, et en bord de Méditerranée, 29 à 36 degrés ailleurs et jusqu’à 34 à 38 degrés dans le Sud-Ouest. Mardi, les températures redescendront mais resteront au-dessus des 30 degrés dans certaines régions du Sud-Ouest et du centre.