Une cinquantaine de supporters à Neerpede pour montrer leur mécontentement après la défaite d’Anderlecht à Westerlo

Mécontents de la défaite d’Anderlecht du côté de Westerlo et de la crise qui s’installe progressivement au Sporting, une cinquantaine de supporters se sont rendus à Neerpede pour rencontrer les joueurs et obtenir des explications. Quelques « Shame on you » ont été entendus près du centre anderlechtois.

Pointé du doigt pour ses mauvaises prestations, Wesley Hoedt a pris ses responsabilités et s'est adressé aux fans. La police a surveillé les échanges de près. Après la conversation entre le défenseur néerlandais et ses supporters, qui s'est bien déroulée, le calme est revenu à Neerpede.