Attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam dénonce un procès «inéquitable» et refuse de comparaître

Néanmoins, les accusés présents ont refusé de comparaître et ont ensuite rejoint leur cellule. Salah Abdeslam, qui avait dans un premier temps accepté d’assister à l’audience, a lui aussi changé d’avis : « Je vais revenir sur ma décision par solidarité. Je sais que c’est pas votre décision ces box. Le procès commence de façon inéquitable. Je voulais comparaître mais comme la plupart des coaccusés ne comparaissent pas, je ne vais pas comparaître »

L’audience préliminaire du procès des attentats du 22 mars 2016 s’est ouverte peu avant 9h30 lundi devant la cour d’assises de Bruxelles, délocalisée au Justitia, l’ancien siège de l’Otan, à Haren. Au départ, tous les accusés (du moins les neuf vivants) étaient présents à l’ouverture, et ce, contre l’avis de leurs avocats pour certains (Abrini, Abdeslam…). Les avocats estimaient qu’ils pouvaient se faire représenter lors de cette première audience.

Il ne reste plus que trois hommes sur neuf dans le box des accusés : Ibrahim Farisi, Bilal El Makhoukhi et Hervé B. Muhirwa. A leur demande, Abrini, Krayem, El Haddad Asufi, Ayari et Smaïl Farisi redescendent en cellulaire.

En ce qui concerne Oussama Atar, vraisemblablement mort en 2017 par une frappe de drone américain, il est toutefois jugé par défaut. Maître Marie Berquin, désignée d’office pour le défendre, a déclaré qu’elle « ne souhaitait pas le représenter ».

Une première audience « technique »

Cette première audience a pour but de déterminer, avec l’ensemble des parties, la liste des témoins à entendre. C’est aussi lors de cette audience que d’éventuels problèmes de procédure touchant à la recevabilité des poursuites sont soulevés, via le dépôt de conclusions, auxquelles la présidente répond ensuite. Un premier problème du genre semble déjà se poser dans ce procès : celui de la configuration du box des accusés.

Le procès des attentats se déroulera au Justitia, un bâtiment de justice spécialement aménagé pour la cause dans des bâtiments de l’État auparavant occupés par l’Otan, à Haren. C’est sur cet immense site, où d’importantes mesures de sécurité ont été mises en place, qu’une grande salle d’audience a été installée, avec des boxes vitrés individuels et fermés pour les accusés. Ces espaces exigus ne sont munis que d’un dispositif d’aération et d’une fente qui doit permettre le passage de documents.

Pour les avocats des accusés, ce type de box entrave les droits de la défense parce qu’il empêche un contact spontané avec leurs clients, et parce qu’il viole la présomption d’innocence, car l’image d’individus enfermés induit le sentiment qu’ils sont d’office coupables. Les conseils des accusés déposeront dès lors probablement des conclusions pour demander des box ouverts. Les services de police estiment, eux, que ces box sont nécessaires pour assurer une sécurité optimale. C’est la présidente de la cour d’assises qui tranchera la question. Elle pourrait demander que ces boxes soient réaménagés différemment pour le 13 octobre, date du début du procès.

Lundi, la cour écoutera aussi les demandes des différentes parties quant aux témoins à entendre, et à quelles dates, de manière à élaborer un planning des audiences. Toutes les victimes qui le souhaitent seront bien entendu auditionnées par la cour.

Avant l’audience préliminaire, le tribunal a déjà tenu une audience à huis clos sur la demande de libération d’Ibrahim Farisi. La cour a cependant refusé de se saisir de la question, qui a été renvoyée devant la chambre des mises en accusation. L’intéressé, poursuivi pour avoir hébergé des terroristes, devrait comparaître devant cette juridiction vendredi.

Une demande de libération de son frère Smail Farisi avait également été déposée, mais elle n’avait pas encore été traitée lundi matin. Elle devrait l’être plus tard dans la journée.