Le greffier du parlement wallon sur la sellette: le PTB demande une réunion urgente

« Comment se fait-il que de telles dépenses aient été validées quand on connaît la situation financière de la Wallonie ? », s’interroge-t-il encore.

À lire aussi Le greffier du parlement wallon sur la sellette

« Le greffier et les membres du bureau n’ont plus la légitimité nécessaire pour gérer les moyens et le personnel du Parlement Wallon. Ils doivent faire un pas de côté et des dispositions doivent être prises pour les remplacer. »