Lorenzo Serra (Brussels by night Federation): «Cette rentrée pue pour la culture festive»

Cela fait sept mois que l’étau sanitaire s’est desserré pour les boîtes de nuit, désertes et silencieuses durant deux ans. Où en sont-elles, alors que le covid n’est pas encore un lointain mauvais souvenir et qu’une autre crise – celle de l’énergie et du pouvoir d’achat – fait rage, mettant à genoux tant de PME ? Réponses entre ombre et lumière avec Lorenzo Serra, président de la Brussels by night Federation, qui porte publiquement les intérêts économiques, culturels et sociaux de son secteur depuis la pandémie.

Comment s’est passé le redémarrage du monde de la nuit ?