«Warrior», de Oscar and the Wolf, choisi comme hymne des Diables rouges pour la Coupe du monde 2022 au Qatar Le morceau «Warrior» de Oscar and the Wolf a été choisi par l’Union belge pour être l’hymne des Diables Rouges lors de la Coupe du monde au Qatar, a communiqué la fédération belge de football lundi.

Par Belga Publié le 12/09/2022 à 11:31 Temps de lecture: 2 min

Cette chanson écrite par Max Colombie il y a plusieurs mois a reçu l’aval de l’Union belge pour porter la Belgique lors de la prochaine Coupe du monde. «Quand la maison de disques Universal Music Belgium et la fédération belge de football l’ont entendue pour la première fois, elles ont immédiatement été convaincues qu’il fallait en faire l’hymne officiel de la Belgique pour la Coupe du Monde. Non seulement, c’est une perle musicale qui combine de façon unique la R&B contemporaine et l’électro-pop mais cette chanson se caractérise par un son très actuel et dansant, qui sera parfaitement à sa place dans les stades de football et inspirera nos Diables Rouges à tout donner», a justifié l’Union belge dans son communiqué.

«J’ai clôturé mes deux derniers concerts, lors du festival des Lowlands et du Pukkelpop, avec cette chanson. Je l’ai écrite il y a quelques mois et je l’ai appelée ’Warrior’. Elle devait être un hymne sur la conquête du monde, mais ensuite c’est devenu autre chose. Parfois, nos plus grands triomphes sont des victoires sur nous-mêmes. Elle s’adresse à tous ceux et celles qui se battent pour quelque chose. J’espère qu’elle alimentera également la flamme des Diables Rouges», a commenté Max Colombie.