Dominique A, Enrico Rava et Fred Hersch...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Par T.C. et J.-C.V.

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Dominique A, « Le monde réel » ****

Dominique A a rêvé d’un monde réel, palpable, vrai, authentique. Pas celui des machines ni même des guitares stridentes. Il y va de la recherche de pureté et de beauté, de sobriété aussi. Chaque note est ici magnifiée par une production limpide, organique. On est la nuit dans la forêt ou alors Au bord de la mer sous la pluie. On en ressort ragaillardi, heureux, ému. Une autre idée du bonheur vrai !