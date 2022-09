Kameo Bikes travaille à l’implantation du «vélo de société»

Avoir l’envie de monter une entreprise ne suffit pas. Encore faut-il dénicher l’idée qui permettra d’y parvenir. Les quatre associés derrière Kameo Bikes à Liège – Julien Jamar, Antoine Lust, Thibaut Mativa et Pierre-Yves Adant – l’ont trouvée en constatant que la voiture de société était souvent la seule option proposée dans les packages salariaux des grandes entreprises et qu’il n’était pas possible, par exemple, de la remplacer par un « vélo de société ». « Il y avait donc un chaînon manquant », explique Julien Jamar, devenu responsable opérationnel de l’entreprise. « Et comme nous avions envie d’entreprendre et de monter, au-delà, un projet avec un impact positif sur la société, nous avons décidé de creuser l’idée. »