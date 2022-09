Les cartes qui montrent l’avancée de l’armée ukrainienne

L’armée ukrainienne a annoncé lundi matin avoir repris « plus de 20 localités » en 24 heures dans le cadre de sa contre-offensive contre l’armée russe. « La libération des localités d’envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et Donetsk » (est), a indiqué l’armée dans son rapport matinal. Sur l’ensemble de la ligne de front, « les forces ukrainiennes ont réussi à chasser l’ennemi de plus de 20 localités » en 24 heures, a-t-il ajouté. « Pendant leur retraite, les troupes russes abandonnent leurs positions hâtivement et s’enfuient », a encore assuré l’armée dans son rapport.

L’Ukraine revendique avoir repris environ 3.000 kilomètres carrés de son territoire, essentiellement dans la région de Kharkiv, depuis début septembre.