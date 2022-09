Bozar: Glass Museum, Anouar Brahem, Janne Mark

Bozar, Bruxelles, samedi 17

On commence par le duo bruxellois Glass Museum à 18 h 30. On poursuit avec l’ethnojazz d’Anouar Brahem à 19 h 30, où l’as de l’oud est accompagné de Klaus Gesing à la clarinette basse et au sax soprano, Björn Meyer à la basse et Khaled Yassine aux bendir et darbouka. Et on termine avec Janne Mark, une chanteuse danoise qui enregistre pour le célèbre label ACT et qui est entourée du fameux trompettiste norvégien Arve Henriksen et d’un trio piano, contrebasse, batterie. La voix sensuelle, veloutée, délicate de Janne Mark se mêle à la fragilité et au raffinement de la trompette pour envoûter l’auditeur. A écouter, son dernier album chez ACT, plein d’ambiance folk et d’espace, Kontinent.