Werner Herzog: «Les fake news politiques existaient déjà du temps des pharaons»

Le cinéaste et aventurier allemand vient de fêter ses 80 ans. Rencontre à bâtons rompus autour de l’ingestion d’asticots, de la nouvelle tendance à la pleurnicherie et de la manière dont il a créé son œuvre la plus précieuse.

Le fait que, pour son film le plus célèbre, Fitzcarraldo, il n’a pas hésité à hisser un bateau à vapeur sur une montagne d’Amazonie est, encore aujourd’hui, emblématique de l’audace avec laquelle il aborde nombre de ses projets. Werner Herzog a réalisé plus de 80 films et documentaires, portant le plus souvent sur des personnes prises au piège de situations extrêmes.

En Allemagne, ce Bavarois d’origine a longtemps été considéré comme un oiseau rare parmi les réalisateurs de films d’auteur. Dans son pays d’adoption, les Etats-Unis, il est, en revanche, vénéré en tant que réalisateur, acteur et doubleur. Il a notamment travaillé avec Tom Cruise ou Nicole Kidman et participé à des productions comme Star Wars ou Les Simpson.