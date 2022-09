Un ministre ukrainien détaille la nouvelle stratégie militaire face à la Russie

« Notre état-major a conçu un plan en fonction de l’armement que nous avons reçu de nos partenaires ; nous avons commencé en utilisant les systèmes d’artillerie mobile Himars pour couper les lignes de soutien logistique de l’ennemi, détruire ses dépôts de carburant, de munitions, etc. C’est cette troisième étape de la guerre qui a commencé dans le Sud et dans le Nord, dans les districts de Kherson et de Kharkiv », explique-t-il.

Interrogé sur la possibilité d’une guerre longue, M. Reznikiv se refuse à faire des prédictions, mais assure : « ça va être comme une boule de neige, elle va commencer à rouler, rouler, rouler, et elle va devenir de plus en plus grosse, de plus en plus grosse… Et on va voir la deuxième armée du monde battre en retraite ».