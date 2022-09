Procès des attentats de Bruxelles: Abdeslam refuse de comparaître, les box des accusés font polémique

Il faisait allusion aux conditions de comparution dans des boxes individuels fermés et vitrés, comparés à des « cages » par les avocats de la défense, et limitant les possibilités de communiquer selon eux. Plusieurs avocats comptaient lundi en demander la « démolition ».

Lundi matin, les neuf accusés qui doivent comparaître ont tous été extraits de prison (un dixième, présumé mort en Syrie, est jugé par défaut). Mais plusieurs ont immédiatement critiqué ces box après s’être présentés devant la cour.

« On est comme des chiens ici », a tonné le Tunisien Sofien Ayari, complice de la fuite d’Abdeslam, en frappant du poing la paroi de son box.

Alors qu’il avait initialement exprimé le souhait de rester, Salah Abdeslam, fine barbe et polo rayé bleu et blanc, a changé d’avis en constatant que Mohamed Abrini, Sofien Ayari et d’autres coaccusés se faisaient escorter hors de leur box.

Il a lancé à la présidente : « Je sais que ce n’est pas votre décision, ces box », mais à cause de cela « le procès commence de manière équitable ». « La plupart des accusés ne veulent pas comparaître, moi aussi je vais les rejoindre » dans les cellules du bâtiment de justice, a-t-il ajouté. Seuls trois accusés ont accepté de rester.

Polémique

Les box vitrés dans lesquels doivent comparaître les accusés sont « la honte » de « notre Etat de droit », a scandé lundi matin Me Eskenazi, représentant Mohamed Abrini. « Détruisez ces trucs ! », a-t-il demandé à la présidente de la cour Laurence Massart.

Le pénaliste a évoqué « un profond dégoût » de voir les accusés « parqués comme des bestiaux ». « C’est quoi cette mascarade ? Faites-la cesser ! »

Il a estimé que la réussite du procès « digne » des attentats de Paris était notamment due au fait « qu’on avait pas traité ces hommes (les accusés, NLDR) comme des bestiaux ».

Ici, « on fait n’importe quoi, on met les accusés dans des régimes de détention supérieur à ce qu’on pouvait connaître par le passé (…) vous voulez que ces hommes participent à un procès ? Vous voulez qu’ils croient à quelque chose ? (…) Est-ce que ce n’est pas justement l’inverse qu’on doit leur montrer ? Que nous ne trancherons pas sur nos principes ! »