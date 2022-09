Les employeurs veulent limiter la hausse des pensions et des allocations sociales, Gilkinet et Dermagne recalent l’idée

Unanimes, FGTB, CSC et CGSLB refusent un report de la répartition de l’augmentation des pensions et des allocations sociales. « Ceux qui en bénéficient en ont grand besoin pour faire face aux difficultés actuelles. »

Est-ce une surprise ? La proposition patronale adressée au gouvernement de n’appliquer qu’une partie de l’enveloppe bien-être cette année et le reste en fin d’année prochaine, d’en revoir le montant et de lier son sort à celui de l’accord interprofessionnel (à négocier au début de l’année prochaine) n’a été qu’en partie les syndicats. Car ceux-ci ont pu réentendre les arguments patronaux pas plus tard que ce matin, en réunion du Groupe des Dix. « Cette proposition avait déjà été formulée il y a deux ans, rappelle Thierry Bodson (FGTB). Et ce matin, nous devions discuter des réponses à apporter à la crise actuelle et les employeurs ont voulu élargir le débat à des mesures plus larges comme l’enveloppe bien-être. »

Quoi qu’il en soit, pas question de modifier quoi que ce soit, estime le président de la FGTB. « Quand nous demandons de revoir la loi de 1996 qui n’est plus adaptée, on nous répond que ce n’est pas prévu dans l’accord de gouvernement et que la loi, c’est la loi. Ici, la loi, c’est que nous devons remettre un avis pour le 15 septembre. » « Et il n’y a pas de liaison avec la marge salariale négociée lors de l’Accord interprofessionnel », rappelle Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB. « Nous avons proposé une clé de répartition de cette enveloppe, ajoute pour sa part Marie-Hélène Ska (CSC). Mais les employeurs refusent de remettre un avis. »

« Le moment ou jamais de taxer les surprofits »

Un refus qui repose sur la demande adressée au gouvernement. Et que rejette également la secrétaire générale de la CSC. Tout comme Thierry Bodson, pour qui il est urgent d’apporter une réponse à la population : « Sur le fond, c’est inacceptable. » « En période difficile, aller dire aux plus précaires de se serrer la ceinture ? Je ne comprends pas ce raisonnement », avoue Olivier Valentin. « Ceux qui en bénéficient en ont grand besoin pour faire face aux difficultés actuelles. »

« Aujourd’hui, une grande partie de la population souffre de l’augmentation des prix de l’énergie », constate Marie-Hélène Ska. « C’est notamment le cas des allocataires sociaux. Et nous avons la possibilité d’apporter un début de réponse à des personnes qui perçoivent une allocation se situant souvent sous le seuil de pauvreté. Elles ne sont pas les seules que nous devons aider car il faut aussi soutenir les entreprises, mais aller chercher chez elles les moyens pour aider les autres personnes, cela n’aide en réalité personne. »

De plus, fait encore valoir la dirigeante du syndicat chrétien, ce que le gouvernement ne donnera pas via l’enveloppe bien-être, il devra l’attribuer en mettant en place d’autres mécanismes. Car « il est important que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible pour les entreprises, les travailleurs et les allocataires sociaux, plaide-t-elle. C’est donc le moment ou jamais de taxer les surprofits des producteurs d’énergie. Cela fait partie de la solution et des éléments de solidarité à mettre en place, y compris pour aider les entreprises qui en ont besoin. »