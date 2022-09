Prix de l’énergie: les employeurs veulent limiter la hausse des pensions et des allocations sociales

Le banc patronal a adressé un courrier au gouvernement. Il plaide pour l’application cette année de 60 % seulement de l’enveloppe bien-être, qui permet l’augmentation des pensions et allocations sociales, et 40 % à la fin de l’année prochaine. Et pour revoir à la baisse son montant (981 millions), en raison de perspectives économiques moins favorables.

Il n’est pas fréquent que les patrons prennent la plume pour écrire au gouvernement fédéral. C’est pourtant ce que viennent de faire Pieter Timmermans, Monica De Jonghe (FEB), Danny Van Assche (Unizo), Lode Ceyssens (Boerenbond) et Pierre-Frédéric Nyst (UCM). Soit le banc patronal au grand complet. Dans un courrier daté du 11 juillet (réactivé par un mail envoyé vendredi dernier) qu’un vent favorable a porté à notre connaissance en cette fin d’été, les employeurs invitent le Premier ministre, les vice-Premiers et la ministre des Pensions à revoir l’enveloppe bien-être et le calendrier de son application.

Pour rappel, cette enveloppe permet d’augmenter, hors indexation, les pensions et allocations sociales. Elle est fixée tous les deux ans sur la base des prévisions de croissance économique et d’une augmentation de la productivité de 1,75 %. Cette année, elle se chiffre à 981 millions environ. Les interlocuteurs sociaux doivent, en principe, s’accorder avant le 15 septembre sur la manière de répartir au mieux ce montant, sachant que celui-ci se décompose en trois parties : régime salarié (755 millions), indépendant (111 millions) et hors sécurité sociale (115 millions). Faute de quoi, c’est le gouvernement qui tranchera. Or ce lundi en réunion du Groupe des Dix, les employeurs ont maintenu la position qu’ils défendaient dans leur courrier.