Le néo-féminisme récapitule les grands moments de la philosophie du XXe siècle.

A une époque, Freud se fit fort de montrer que le complexe d’Œdipe était au commencement de la religion, de la morale, de la société et de l’art. Sadoul a décrit l’œuvre de Chaplin comme une critique radicale du monde capitaliste. Sartre a accablé Baudelaire et Flaubert de reproches en les confrontant à ses thèses sur le choix et la liberté, tandis que Todorov formula une théorie structurale couvrant l’ensemble du domaine littéraire.

Psychanalyse, marxisme, existentialisme, structuralisme. A chaque époque sa boîte à outils, ses référents, ses schèmes de pensée pour réformer l’entendement du champ historique, social ou culturel. Aujourd’hui, ce sont les « études de genre » qui tiennent le haut du pavé en sciences humaines, en tant que méthode, idée régulatrice… et arme offensive.