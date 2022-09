«Pollution de l’air en cours»: un documentaire alerte sur les dangers des pesticides

J’ai 72 ans, c’est la première fois que je fais ça », explique Marie-Thérèse Gillet aux riverains un peu surpris qui l’interrogent. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours qu’une voiture fait le tour de Fernelmont en diffusant au mégaphone des messages d’avertissement : « Danger, danger, alerte civile d’initiative citoyenne, épandage de pesticides à proximité. Danger, danger, pollution de l’air en cours. » Si Marie-Thérèse est devenue activiste à l’automne de sa vie, c’est parce qu’elle pense que la santé des habitants est en danger, à cause de l’aspersion régulière de pesticides sur les champs voisins cultivés de manière intensive. Neuf cancers sur douze habitations de la même rue de son village du Namurois, Marie Thérèse, elle-même victime du crabe, trouve cela quand même suspect. Et depuis 2016, elle le fait savoir. A ses concitoyens, aux politiciens wallons et aux médias.