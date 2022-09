Soigner sa phobie des araignées grâce à la réalité virtuelle? Ça marche!

La réalité virtuelle franchit les barrières du divertissement et propose désormais de contrer nos plus grandes peurs. Nous avons testé l’expérience.

La nuit est loin d’être silencieuse dans la forêt amazonienne. Singes et oiseaux nocturnes se répondent. Les grillons chantent en chœur dans une obscurité que seuls les faisceaux de nos lampes de poche peuvent contrer. Alors que le noir règne, les araignées dansent. Ou plutôt, elles tissent, chassent et défilent. Jorge, qui connaît la forêt sur le bout des doigts, veille à nous les montrer.

Certaines sont mortellement venimeuses, d’autres traquent leurs proies. « Elles ont la taille d’un chihuahua », plaisante l’un de mes proches. Je les regarde, les filme et les photographie. Sans broncher. Impensable il y a quelques mois de cela. Car, comme des millions de personnes en Suisse, je souffre d’arachnophobie. Plus je m’enfonce dans la forêt, plus le constat est clair : je suis désormais « guérie », et ça, c’est grâce à la réalité virtuelle.