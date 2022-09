Voyages: 35.000 pass vont être distribués aux jeunes de 18 ans pour découvrir l’Europe

En avril dernier, lors d’un premier « round », 68.800 jeunes s’étaient portés candidats (2.498 en Belgique) via la page web du « European Youth Portal », et 35.010 d’entre eux avaient été sélectionnés (1.040 en Belgique). Les jeunes voyageurs sont encouragés à participer à des rencontres avec d’autres, et à partager leurs expériences de voyage via les réseaux sociaux.