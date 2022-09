«Il faut surtout augmenter le montant de la contribution de la RTBF»

Faut-il revoir la frontière flux-stock ?

On pense qu’il s’agit là de définitions dépassées et poussiéreuses. Nous avons proposé une définition des œuvres audiovisuelles plus moderne, plus en accord avec le temps. Elle englobe « tout programme télévisuel, de fiction ou non fictionnel, linéaire ou non linéaire, excepté les actualités quotidiennes, les captations d’événements sportifs, les communications commerciales et la call TV »… Surtout, le problème principal n’est pas de garder ou supprimer un plafond mais l’importance du montant total alloué aux productions indépendantes, qu’elles soient de flux ou de stock.