Enseignement: dans le supérieur, étudiants et établissements accusent le coût

Dans le contexte économique actuel, la rentrée dans l’enseignement supérieur apporte, en plus des nombreux étudiants en salles de cours, son lot d’inquiétudes et de questions légitimes. Les frais d’inscription vont-ils augmenter ? A quelles aides financières peut-on faire appel ? Et comment les établissements envisagent-ils l’année académique ? « Le Soir » fait le point.