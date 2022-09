«Speak no evil»: une satire sociale qui démystifie

De Christian Tafdrup, avec Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja Van Huêt, Karina Smulders, 97 mn.

Lors de vacances en Toscane, une famille danoise et une famille néerlandaise se lient d’amitié. Séduite, la seconde invite la première à lui rendre visite chez elle quelques mois plus tard. D’abord réticente, Louise finit par accepter. Avec Bjørn et leur petite fille, ils prennent la route des Pays-Bas. Au repas du soir, Patrick sert à Louise une belle pièce de viande : a-t-il oublié qu’elle lui avait dit être végétarienne ? Le malaise est perceptible. Et les retrouvailles prennent une drôle d’allure…