Virilité toxique: (ça) chauffe «Marcel»!

Oui, un homme et une femme peuvent être alliés dans la déconstruction des privilèges patriarcaux. Ils peuvent même le faire avec beaucoup d’humour. La preuve avec Jessica Gazon et Thibaut Nève dans « Marcel » au TTO à Bruxelles. Où Proust sert à dynamiter les codes de la masculinité.

C’est paradoxal mais c’est ainsi : il vous faudra d’abord passer par un certain malaise avant de mériter l’extase finale. Dans la salle du TTO, l’embarras est palpable dès les premières minutes de Marcel de Morena Prats, Jessica Gazon et Thibaut Nève. Sur un canapé, dans des postures alanguies, Albertine semble aussi présente qu’une plante verte. Indolente, la voix doucereuse, elle n’est qu’évanescence tandis que Marcel la presse de questions, l’appelle « mon chéri », se montre jaloux et possessif, veut entrer dans ses pensées contrôler son imaginaire. Jeu boursouflé, décor grandiloquent, lumière en clair-obscur, musique digne d’un vieux film avec Humphrey Bogart : il plane une étrangeté maniérée sur le premier tiers de cette pièce étonnante.