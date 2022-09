Diego Costa fait son grand retour en Premier League: l’international espagnol s’est engagé à Wolverhampton jusqu’en fin de saison

Double champion d’Angleterre avec Chelsea, Costa, 33 ans, retourné au Brésil, son pays natal, pour jouer avec l’Atletio Mineiro lors des deux dernières saisons, était libre de tout contrat. S’il parvient à régler à temps quelques formalités administratives, il pourra être aligné dès samedi pour la réception de Manchester City, dans le cadre de la 8e journée.

Les Wolves, 14es de Premier League après six journées, possèdent la plus mauvaise attaque du championnat avec trois buts inscrits, et Costa pourrait redonner des couleurs au secteur offensif de l’équipe.