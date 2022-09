La performance énergétique des bâtiments, un certificat vraiment performant?

Douze ans après son introduction en Belgique, le certificat PEB (performance énergétique des bâtiments) fait grincer des dents. Si la volonté qui se cachait derrière sa mise sur le marché partait d’une bonne intention (rendre le bâti belge moins énergivore), la manière dont il calcule la performance énergétique d’une habitation pose parfois question.

Mais plus que sa technicité, c’est son obligatoriété en cas de vente ou de location d’un bien qui fâche. La réflexion actuelle des pouvoirs publics bruxellois sur une éventuelle limitation, voire un blocage, de l’indexation des loyers de biens qui exhiberaient une mauvaise PEB en rajoute une couche et irrite au plus haut point, c’est peu de l’écrire.