«Ça devient long…»: le nouveau coup de gueule de Gaëtan Vigneron, coincé à Milan après le Grand Prix d’Italie (photo)

De par son métier, Gaëtan Vigneron est habitué à voyager. Forcément, quand on commente la Formule 1 à travers le monde, on voit du pays. Et qui dit voyages, dit malheureusement toutes les petites contraintes qui les accompagnent.

Il y a quelques semaines, le Bruxellois avait déjà connu une terrible mésaventure à ce sujet. En revenant d’Australie, les valises du journaliste avaient été égarées, et il avait été contraint d’attendre durant de longues heures à l’aéroport. Ensuite, c’est en rentrant du Canada qu’il avait rencontré quelques galères. Il avait pu embarquer avec les autres passagers… mais il manquait un pilote pour faire décoller l’avion !

Cette fois, c’est à l’aéroport de Milan que le Belge connaît quelques ennuis. En effet, comme il le raconte sur son compte Twitter, Gaëtan Vigneron devait embarquer à midi. Mais, à 15h, il n’était toujours pas dans l’avion ! « Arrivée tardive, grève, problème technique… la panoplie habituelle évoquée. Ça devient long », explique-t-il, photo à l’appui.