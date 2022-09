Bruxelles: un bar saint-gillois reçoit plusieurs balles dans sa vitrine

Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, vers trois heures du matin, le café Régua, place Bethléem à Saint-Gilles, a reçu plusieurs balles dans sa vitrine. Aujourd’hui, le café a recouvert la vitrine de panneaux de bois afin de cacher les impacts de balles.

23 tirs

Si la gérante ou les commerçants du quartier n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet, un riverain s’est confié au journal La DH : « Il était un peu avant 3h du matin, les tirs ne m’ont pas simplement réveillé, ils m’ont terrorisé. J’ai pris ma femme et ma fille, et je me suis couché par terre. » Selon le journal, 23 tirs auraient été tirés.