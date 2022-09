Les nouveaux «étoilés» gonfle l’addition: quels sont les critères du Guide Michelin?

Pour décerner les précieuses étoiles, le Guide Michelin s’entoure d’un certain nombre d’inspecteurs dont on ne sait rien, ou presque. Combien pour la Belgique ? Werner Loens, directeur de la sélection pour le Guide Michelin, refuse de répondre. « Donner un nombre ne correspondrait pas à grand-chose. On reçoit beaucoup d’inspecteurs étrangers, tout est organisé de manière internationale. Il n’y a pas très longtemps, j’ai un inspecteur américain qui est venu travailler trois semaines au Benelux, mais aussi des Italiens, des Allemands, des Espagnols… Partout dans le monde, nos inspecteurs travaillent de la même manière et avec les mêmes critères. » Dans leur travail, les inspecteurs du fameux guide sont amenés à beaucoup voyager. En effet, ces derniers travaillent 60 % du temps dans leur pays de résidence, et le reste du temps à l’étranger. Au Benelux, tous sont trilingues voire quadrilingues, et, d’après Werner Loens, avalent « entre 230 et 250 repas au restaurant par an », avec un rapport à écrire en prime.