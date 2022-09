L’expert: «Le Michelin permet d’augmenter les prix d’environ 25 à 30%»

Une étoile Michelin permet d’attirer plus de clients dans son restaurant et, de ce fait, d’augmenter les prix, analyse Olivier Gergaud, professeur à la Kedge Business School et directeur du centre d’excellence Food, Wine & Hospitality.

Olivier Gergaud est professeur à la Kedge Business School et directeur du centre d’excellence Food, Wine & Hospitality. Il a étudié l’impact des étoiles sur les finances des différents établissements français.

Que disent les résultats de votre recherche ?

L’étude n’a pas été publiée, mais on a obtenu un résultat pas si surprenant que ça. Le Michelin permet de drainer plus de clients et d’augmenter les prix d’environ 25 à 30 %. Ça se confirme dans la littérature, non seulement en France, mais aussi dans d’autres pays. Comme on ne peut pas pousser les murs, à très court terme en tout cas, on a forcément besoin d’augmenter les prix.