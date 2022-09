Quelle fortune la reine Elizabeth II lègue-t-elle à son fils Charles?

Avant d’être proclamé souverain, le prince de Galles était déjà un homme très riche. Il était propriétaire de sept châteaux, du duché de Cornouailles, vaste empire immobilier et financier alloué à l’héritier au Trône, d’un épais portefeuille d’obligations et d’actions britanniques, d’une belle collection de tableaux…

Le futur monarque prenait bien soin de son bas de laine qu’il avait fait fructifier à bon escient dans une optique patrimoniale, au profit de ses enfants et petits-enfants. De plus, les rémunérations du petit personnel d’intendance étaient une vraie misère. En échange de leur maigre salaire, les employés princiers étaient cependant nourris, logés et blanchis et pouvaient profiter de petits extras… comme finir les fonds de bouteilles laissés par Son Altesse Royale.