Quand un restaurant gagne une étoile, l’addition se sale (infographie)

Le 24 mai dernier, depuis le Théâtre royal de Mons, le Guide Michelin dévoilait son nouveau palmarès. Lors de cette édition, seize établissements ont remporté leur premier macaron. Les restaurants Colette, La Villa Lorraine by Yves Mattagne et Hertog Jan at Botanic ont décroché, eux, une deuxième étoile ; le restaurant Boury, à Roulers, a rejoint le cercle (très) fermé des enseignes triplement étoilées. Plus de trois mois après cette remise, Le Soir a pris le temps d’analyser l’impact du précieux sésame sur cet échantillon de vingt restaurants et leurs chefs. Nous avons notamment pris comme étalon le prix des menus et le temps d’attente avant d’obtenir une table un vendredi ou un samedi soir.