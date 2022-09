Quand le cinéma raconte les attentats de Paris sans sensationnalisme

Alors que le procès des attentats de Bruxelles a débuté, deux films français nous plongent dans l’horreur du 13 novembre 2015 avec une retenue remarquable, adoptant le point de vue des victimes et le point de vue des policiers chargés de traquer les terroristes.

Le mercredi 8 septembre 2021 s’ouvrait le procès hors norme des attentats du 13 novembre 2015 à Paris (130 personnes sont tuées et des centaines d’autres blessées) devant la cour d’assises spéciale de Paris. Il allait durer dix mois et déboucher fin juin sur de lourdes condamnations, notamment la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour le principal accusé vivant, Salah Abdeslam. Ce dernier a été transféré en Belgique pour répondre devant la cour d’assises de Bruxelles des attentats organisés par la même cellule djihadiste du groupe Etat islamique et qui ont fait 32 morts à Bruxelles le 22 mars 2016.