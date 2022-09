«La Dame de pique» à la Monnaie: le désarroi d’une société russe en décrépitude

L’opéra de Tchaïkovski nous conte les amours passionnés d’un officier nostalgique qui se jette dans le jeu pour conquérir la femme qu’il aime et situe l’action au cœur d’une société russe dominée par la noblesse et l’armée. Le metteur en scène David Marton revendique une lecture plus contemporaine (on devine l’ère Gorbatchev mais elle pourrait être actuelle) qui montre le désarroi et la misère croissante du peuple russe.