La BCE prône le retour de l’orthodoxie. A contretemps?

Hors l’Ukraine, qui subit l’assaut militaire russe, l’Europe est la zone la plus directement affectée par le conflit et ses retombées. Les perspectives économiques se sont considérablement détériorées. L’économie a ralenti et devrait – au mieux – stagner au cours des deux prochains trimestres, selon les prévisions officielles, sans doute trop optimistes. Au vrai : une récession est quasi inévitable.

L’inflation a certes atteint des niveaux que l’on n’avait plus connus depuis quarante ans. Mais c’est faute à la guerre, qui a fait s’envoler les prix de l’énergie, et aux goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement. Autrement dit : en Europe, la poussée inflationniste est due pour l’essentiel à ce que les économistes appellent des facteurs d’offre. Pas à une demande en surchauffe.

Dans ce contexte, pourquoi relever les taux d’intérêt ?