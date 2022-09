Veronika Harcsa, Bálint Gyémánt, «About Time»

Jazzhaus Records ; disponible le 30 septembre

Sur la formidable et subtile trame rythmique créée par Nicolas Thys (contrebasse) et Antoine Pierre (batterie), Veronika Harcsa et Bálint Gyémánt tissent des lignes mélodiques imparables, colorées, sophistiquées, tantôt calmes (Plain Gold Ring), tantôt électriques (Where do I go), l’une à la voix, l’autre à la guitare. La musique n’est jamais difficile, mais elle est toujours inattendue, surprenante. La voix et la guitare empruntent des chemins originaux, chant, contre-chant, unisson, contrepoint, murmure, flow véhément jusqu’au cri. Cet album est pénétrant, admirable, d’une beauté qui se révèle petit à petit à mesure des auditions.