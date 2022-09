By Jove! Blake et Mortimer s’invitent sur le plateau du Monopoly

Et si on vous disait que vous pourrez bientôt négocier avec vos adversaires les originaux des célèbres couvertures de la bande dessinée ? En 2023, le capitaine Francis Blake et le professeur Philip Mortimer vous emmèneront dans leurs folles aventures lors d’une partie de Monopoly. Le projet est mené par Groep 24 et sous licence agréée d’Hasbro, la célèbre marque de jeux et jouets, et de Dargaud, maison d’édition spécialisée dans la bande dessinée. La sortie s’inscrira dans la lignée du 77e anniversaire de la naissance de Blake et Mortimer dans le Journal Tintin.

Un plateau légèrement différent

Le plateau ressemblera à celui d’un Monopoly traditionnel, à quelques exceptions près. C’est l’album emblématique de La Marque jaune, qui ornera la boîte de jeu. Les quatre gares du jeu seront remplacées par des véhicules emblématiques de la BD. Et les cases ne porteront pas de noms de rues mais bien d’albums de Blake et Mortimer ! Elles reprendront 22 des 28 titres de la série. Les cartes « chance » et « caisse de communauté » seront également dans la thématique des albums. Les quatre coins du plateau resteront, quant à eux, identiques. Cela demeure une règle pour tout nouveau Monopoly construit. Les billets de banque et les pions seront également ceux du plateau de jeu classique.