Le ministre Clarinval veut protéger les producteurs agroalimentaires en objectivant leurs marges

Une forte tension. C’est ce qui caractérise les négociations actuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs de l’agroalimentaire. On en a d’ailleurs eu un avant-goût avec la disparition temporaire de la marque Danone des rayons frais de Delhaize et d’Aldi. Les supermarchés estiment que certains producteurs se montrent trop gourmands dans leurs demandes d’augmentation de prix, en cette période d’inflation qui écrase le pouvoir d’achat des consommateurs… dont certains sont tentés d’aller faire leurs courses en France. Du côté du monde paysan et des transformateurs de l’alimentation (pour la plupart de petites entreprises), on estime que les grandes enseignes abusent de leur puissance en protégeant leurs marges et en refusant de payer de quoi compenser la hausse des prix de l’énergie et des matières premières.