Les syndicats rejettent la demande patronale

Unanimes, FGTB, CSC et CGSLB refusent un report de la répartition de l’augmentation des pensions et des allocations sociales. « Ceux qui en bénéficient en ont grand besoin pour faire face aux difficultés actuelles. »

Est-ce une surprise ? La proposition patronale adressée au gouvernement de n’appliquer qu’une partie de l’enveloppe bien-être cette année et le reste en fin d’année prochaine, d’en revoir le montant et de lier son sort à celui de l’accord interprofessionnel (à négocier au début de l’année prochaine) n’a été qu’en partie les syndicats. Car ceux-ci ont pu réentendre les arguments patronaux pas plus tard que ce matin, en réunion du Groupe des Dix. « Cette proposition avait déjà été formulée il y a deux ans, rappelle Thierry Bodson (FGTB). Et ce matin, nous devions discuter des réponses à apporter à la crise actuelle et les employeurs ont voulu élargir le débat à des mesures plus larges comme l’enveloppe bien-être. »