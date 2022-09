Barbara Wiernik, «Ellipse»

Spinach Pie Records

Ce qui frappe, dans ce bel album, c’est d’abord la sonorité. Une voix qui s’impose, mais traversée des timbres de la clarinette ou de la clarinette basse, du violoncelle, du vibraphone ou du marimba. Tout est distinct, comme les pièces d’un puzzle, mais tout s’assemble avec harmonie. Ce jazz de chambre révèle la musicalité de l’ensemble et de chacun des artistes. L’art du contrepoint, parfaitement réglé, mais qui n’empêche jamais la liberté de s’exprimer. Barbara Wiernik scatte d’ailleurs dès le premier morceau, comme pour montrer que, malgré l’écriture serrée des mélodies et des arrangements, cela reste du jazz. Ce qui frappe ensuite, c’est la poésie et la fraîcheur. Dans la voix, de Barbara et dans les interventions de ses complices.