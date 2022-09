Le «vélo de société» prend ses marques

Le leasing vélo bat des records : près de 10 % d’augmentation en un an. C’est vrai que le phénomène partait de loin. Au premier semestre 2022, une récente étude d’Acerta (groupe de services en ressources humaines) réalisée après enquête menée sur un potentiel de 260.000 travailleurs répartis chez plus de 40.000 employeurs du secteur privé (PME comme grandes entreprises) estime que 1,3 % des travailleurs « ont à leur disposition un vélo de leasing du travail. Cela représente une augmentation de 9,1 % par rapport à l’année dernière. L’augmentation par rapport aux années précédentes est encore plus spectaculaire : + 38,3 % par rapport à 2020 et + 127,2 % par rapport à 2019. »