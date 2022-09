Coupe Davis: seule la Belgique a son numéro un!

C’est parti pour la Coupe Davis, avec dès 14h, ce mardi à Hambourg, un Belgique-Australie qui doit donner le ton au sein d’une poule C (avec aussi l’Allemagne et la France), vraiment très ouverte.

16 équipes réparties en quatre poules dans quatre villes différentes (Bologne, Glasgow, Hambourg et Valence) pour déterminer les huit pays (les deux premiers de chaque poule) qui iront se défier, dès les quarts de finale, pour le fameux Saladier d’argent, fin novembre à Malaga : voilà les données de cette Coupe Davis, nouvelle formule.

Pour les Belges, c’est à Hambourg, et dans la poule C, que ça se passe. Et alors que certains pointaient l’Allemagne comme favorite à domicile, le forfait d’un Sascha Zverev, un peu trop bavard…, est venu sensiblement rebattre les cartes.

À bien y regarder, seule la Belgique peut désormais compter sur son numéro un, David Goffin, au bilan assez incroyable de 26 victoires en 30 simples de Coupe Davis.