Du discours au Parlement à la procession du cercueil en Ecosse: le résumé de la journée du roi Charles III

Les événements ont commencé à 9h30 (heure locale), avec un discours du prince Harry, fils cadet du roi Charles III, qui a rendu hommage à sa défunte grand-mère, « boussole » au « sourire contagieux ». Le prince a reconnu avoir des relations difficiles avec son père et son frère William depuis son départ du Royaume-Uni début 2020 mais il a affirmé avoir gardé de bons rapports avec la souveraine. « Nous honorons désormais mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III », a-t-il ajouté.

Une heure plus tard, à Londres, Charles III s’est adressé pour la première fois au Parlement britannique en tant que chef d’Etat, après avoir reçu les condoléances des deux chambres. « En me tenant devant vous aujourd’hui », a-t-il dit, « je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’Histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les députés des deux chambres se consacrent ».