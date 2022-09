Guerre en Ukraine: «L’armée de Kiev se renforce et gagne en expérience, l’armée russe s’affaiblit»

Au début de l’été, plusieurs spécialistes en géostratégie et défense avaient évoqué un « renversement » possible dans la guerre en Ukraine dans les prochains mois… C’était le cas, début juillet, dans nos colonnes, de Joseph Henrotin, un politologue belge spécialiste des questions de défense et rédacteur en chef du mensuel Défense & Sécurité internationale. Les avancées ukrainiennes du week-end et la débâcle russe semblent lui donner raison.

Après le succès de cette contre-offensive ukrainienne, assiste-t-on vraiment à un tournant dans la guerre/invasion ?