Notre salut passe-t-il par la décroissance?

Une croissance infinie est-elle possible dans un monde fini ? La réponse est négative pour une large frange du mouvement écologiste – et au-delà –, qui met en avant les ravages environnementaux et climatiques provoqués par la course effrénée au PIB (Produit intérieur brut), l’indicateur le plus utilisé pour mesurer la variation positive de la production de biens et de services.

D’un autre côté, en l’état actuel des choses, la croissance est nécessaire pour créer de l’emploi, comme les recettes basées sur l’activité économique sont indispensables au financement des services publics, des soins de santé, etc.