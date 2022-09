Wout van Aert et Remco Evenepoel: les deux devront faire la paire au Mondial

À Madrid ou à Montréal, les séquences de sommeil ont été courtes, il a fallu boucler les paquetages avant de sauter dans un taxi pour l’aéroport. Ni Remco Evenepoel, sacré roi d’Espagne dimanche soir, ni Wout van Aert, qui a ajouté deux accessits à sa collection lors des classiques québécoises, ne rentrent en Belgique. Les deux stars de notre cyclisme ont directement mis le cap sur l’Australie, pour préparer sans délai leurs échéances respectives sur les circuits de Wollongong. Long périple d’une vingtaine d’heures pour chacun, en business class – c’est déjà ça.

Pour rappel, Down Under, le Brabançon doublera épreuve contre-la-montre (dimanche 18 septembre) et course en ligne (dimanche 25 septembre), alors que le Campinois se focalisera sur cette dernière, laissant tomber un exercice contre le chrono qui lui avait pompé pas mal d’énergie l’an dernier à Bruges.