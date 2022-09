Décès d’Elisabeth II: trois matches reportés pour la reprise de la Premier League ce week-end, dont le choc Chelsea – Liverpool

La Premier League a annoncé ce lundi que sept des dix matches comptant pour la 8e journée de championnat auront bien lieu ce week-end en Angleterre, alors que le pays est en deuil suite au décès d’Elisabeth II. Les matches Brighton – Crystal Palace, Manchester United – Leeds et l’affiche Chelsea – Liverpool sont quant à eux reportés à une date ultérieure. Ces reports sont dus aux préparatifs entourant les funérailles de la reine Elisabeth II et après consultation avec les autorités et la police.

Le week-end dernier, la Premier League avait pris la décision de reporter l’intégralité de la 7e journée de championnat en signe de respect.