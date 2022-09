Plus que jamais, la concertation sociale patauge

Réactualiser le montant de l’enveloppe bien-être qui sert à augmenter les pensions et allocations sociales ; n’en appliquer que 60 % maintenant, à l’heure où la crise des prix sévit (énergie, aliments, biens et services), et 40 % en fin d’année prochaine ; revoir la manière dont est calculé son montant parce que la donne économique a changé et que la hausse de la productivité théorique dont elle s’inspire, ne sera pas atteinte. Telle est en substance la teneur du courrier adressé par les employeurs en juillet dernier et répétée par un courrier électronique en fin de semaine dernière.