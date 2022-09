Une ordonnance médicale pour visiter gratuitement un musée

L’art est bénéfique pour la santé mentale et physique. C’est l’Organisation mondiale de la santé qui le dit dans un rapport en 2018, soulignant que « certaines interventions dans le domaine des arts, en plus de donner de bons résultats, peuvent aussi être plus rentables que des traitements biomédicaux plus conventionnels ». Le neurologue Pierre Lemarquis, auteur du livre L’art qui guérit, ne dit pas autre chose au micro de France Culture : « La beauté caresse notre cerveau, qui va sécréter des substances importantes (comme de la sérotonine ou du cortisol, NDLR). C’est de la chimie ! Donc c’est comme un médicament. » Et de citer le Prix Nobel de littérature, J.M.G Le Clézio : « Un jour, on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine. »