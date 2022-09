L’édito sportif: avec Remco Evenepoel, la Belgique a aussi son nouveau roi

Chaque fois qu’un coureur de talent émerge des catégories d’âge avec fracas, il ne tarde pas à faire l’objet de références. Combien de champions n’ont-ils pas ainsi été surnommés le « nouveau Merckx » ? Fons De Wolf, Daniel Willems, Frank Vandenbroucke, pour ne citer qu’eux, durent ainsi assumer le lourd héritage de l’aîné. Cela exaspérait autant les coureurs que le Bruxellois. Et cela recommence depuis trois ans, non seulement avec Remco Evenepoel, « le petit Cannibale », mais aussi Tadej Pogacar, « celui qui se rapproche le plus de Merckx ».